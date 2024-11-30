Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Во время встречи Белоусов выразил признательность властям Северой Кореи «за приверженность курсу на углубление связей с Россией», а также передал Ким Чен Ыну «дружеский привет» от Владимира Путина.

Белоусов также заявил, что Россия ожидает «положительного решения» КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая 2025 года.

В свою очередь лидер Северной Кореи осудил США за то, что они разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. При этом он назвал российский удар по Украине в ответ на обстрелы ВСУ с использованием западного дальнобойного оружия «уместной и эффективной мерой».

В июне 2024 года в Северную Корею приезжал Владимир Путин. Во время этого визита КНДР и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который среди прочего подразумевает создание военного союза двух стран. Осенью стороны его ратифицировали.

В конце октября власти Украины и западные издания начали сообщать, что КНДР отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. По их информации, в Курскую область прибыли более 10 тысяч северокорейских военных. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что военные КНДР понесли первые потери.

Помимо отправки военных Северная Корея, как сообщалось, поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ракеты.