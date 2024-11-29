Алексея Горинова приговорили к трем годам по делу об «оправдании терроризма»

2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова к трем годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК), передает «Медиазона».

Обвинение просило для Горинова 3,5 года лишения свободы.

По совокупности приговоров (Горинов с 2022 года отбывает срок по другому делу) он должен будет провести в колонии еще пять лет. При этом режим содержания заменили на строгий. В 2022 году Горинову дали семь лет колонии общего режима.

Поводом для дела стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. По версии следствия, Горинов оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия батальона «Азов» и подразделения украинской разведки «Кракен», признанных в России террористическими организациями. Горинов утверждает, что собеседники провоцировали его на разговоры о политике, а он не сказал ничего, что можно было бы трактовать как «оправдание терроризма».

На суде свидетели обвинения, как отмечала «Медиазона», рассказывали о беседах с Гориновым в одинаковых формулировках. Бывший главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов рассказывал, что администрация подсаживала в камеру к Горинову заключенных со скрытыми микрофонами, которые должны были вызывать депутата на разговоры и записывать аудио бесед с ним. О «микрофончике» рассказал и сам Горинов.

Выездные заседания по делу Горинова проходили во Владимирском гарнизонном военном суде (он отбывает свой предыдущий срок в колонии этого региона). Рассмотрение нового дела Горинова началось 27 ноября. На первое заседание Горинов пришел с плакатом «Хватит убивать. Остановим войну».

В день вынесения приговора Горинов рассказал, что его поставили на профилактический учет как склонного к террористическим актам. Он уже стоит на профучете как склонный к побегам и суицидам.

В заключении у Горинова сильно ухудшилось здоровье — ему лечили пневмонию. После одного из заседаний по новому делу знакомый с Гориновым адвокат Михаил Бирюков, который выступил свидетелем, сказал, что его «неприятно поразил» вид депутата, который «очень плохо выглядел». Но держится он «очень бодро», отметил Бирюков.

Алексей Горинов уже отбывает семилетний срок, к которому его приговорили в июле 2022 года по обвинению в распространении «фейков» про армию. Поводом для дела стало его выступление на собрании муниципальных депутатов Красносельского района Москвы, во время которого он среди прочего предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Срок, назначенный Горинову, стал одним из самых больших по делам о «фейках» про армию.

Осенью 2023 года стало известно, что против Горинова возбудили дело об «оправдании терроризма» — он сообщил об этом в письме, находясь в ШИЗО. До этого Горинова еще несколько раз отправляли в штрафной изолятор.

последнее слово горинова

«Моя вина состоит в том, что я как гражданин своей страны допустил эту войну. Прошу отметить это в приговоре» Последнее слово Алексея Горинова по делу об «оправдании терроризма». Полный текст

последнее слово горинова

«Моя вина состоит в том, что я как гражданин своей страны допустил эту войну. Прошу отметить это в приговоре» Последнее слово Алексея Горинова по делу об «оправдании терроризма». Полный текст