Для Алексея Горинова запросили три с половиной года колонии по делу об «оправдании терроризма»

Гособвинение попросило приговорить московского муниципального депутата Алексея Горинова к трем с половиной годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

В июле 2022 года Горинова приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию.

По совокупности приговоров, если суд согласится с требованием госбвинения, Горинов должен будет отбыть еще пять лет в заключении, отмечает «Медиазона».

Новое уголовное дело против Горинова 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать 27 ноября. Дело против Горинова возбудили осенью 2023 года из-за бесед с сокамерниками, которые утверждали, что депутат говорил об украинском батальоне и подрыве Крымского моста.

Адвокат Горинова Алена Савельева рассказывала на суде о провокациях со стороны осужденных, ставших затем свидетелями обвинения. Аудиозаписи разговоров депутата и других осужденных стали одним из доказательства по делу. Защита обращала внимание, что показания свидетелей фактически дублируют друг друга.

Бывший главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов рассказывал, что в камеру к Горинову специально подсаживали заключенных со скрытыми микрофонами, которые должны были вызывать депутата на откровенность и записывать все разговоры с ним. Кроме того, администрация поставила в камеру телевизор, чтобы заключенные смотрели новости.

В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Из-за нахождения в колонии и неоказания помощи у Горинова серьезно ухудшилось состояние здоровье.

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