2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании во Владимирском гарнизонном военном суде начал рассматривать новое уголовное дело против московского муниципального депутата Алексея Горинова, сообщает «Медиазона».

Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о «фейках» про армию, теперь обвиняют в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК) из-за бесед с сокамерниками об украинском батальоне «Азов» и подрыве Крымского моста.

Бывший главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов рассказывал, что в камеру к Горинову специально подсаживали заключенных со скрытыми микрофонами, которые должны были вызывать депутата на откровенность и записывать все разговоры с ним. Кроме того, администрация поставила в камеру телевизор, чтобы заключенные смотрели новости. Подсаженные сокамерники выводили Горинова на обсуждение новостей, прежде всего событий в Украине.

Как отмечает «Медиазона», во время такого разговора сокамерник сказал Горинову, что на стороне Украины воюют только «бандеровцы», на что депутат ответил, что там воюют ВСУ. Эта одна из фраз, которая легла в основу обвинения по новому делу.

Поддержать Алексея Горинова во Владимир приехали около 15 человек, в том числе политик Юлия Галямина, пишет «Медиазона». Перед заседанием Горинов стоял в клетке с плакатом «Хватит убивать. Остановим войну». Приставы попытались отобрать этот плакат, на что депутат ответил, что они должны составить акт изъятия.

Адвокат Алена Савельева попросил суд вернуть уголовное дело прокурору в связи с нарушениями УПК на этапе следствия. По ее словам, в обвинительное заключении нет подробного и понятного изложения предъявленного обвинения. Она отметила, что признак оправдания терроризма — это публичность, но из обвинительного заключения не ясно, кому конкретно Горинов озвучивал свое высказывание.

Кроме того, из обвинительного заключения не ясен мотив преступления, сказала адвокат. Она пояснила, что там говорится, но никак не подтверждается, что Горинов — сторонник «националистической идеологии», «поддерживает госпереворот» в 2014 году и в Украине и дальнейшую «националистическую политику этого государства», не поддерживает присоединение Крыма к России. Из показаний свидетелей также следует, что они никогда не находились с Гориновым все одновременно в одной камере, поэтому они не могли слышать все сказанное им и цитировать всего слова.

Прокурор на первом заседании также огласил обвинительное заключение. В нем говорится, что с 15 декабря по 9 февраля 2023 года Горинов находился на лечении при ИК-3 с диагнозом внебольничная левосторонняя пневмония. С 1 января по 20 января 2023 года он содержался там с четырьмя свидетелями обвинения в одной палате. У них, как считает следствие, сложились доверительные отношения, в результате Горинов позволил себе высказывания, в которых оправдывались разрушительные действия — взрыв на Крымском мосту и действия батальона "Азов".

В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В колонии у Горинову ухудшилось состояние здоровье. Ему отказывали в медицинской помощи. Кроме того, в колонии его поставили на профилактический учет как «склонного к побегу» — из-за этого его проверяют по ночам каждые два часа. В результате депутата лишили нормального сна.

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