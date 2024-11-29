«Моя вина состоит в том, что я как гражданин своей страны допустил эту войну. Прошу отметить это в приговоре» Последнее слово Алексея Горинова по делу об «оправдании терроризма». Полный текст

Алексей Горинов в суде 29 ноября 2024 года

Во Владимире на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда прошли прения по второму уголовному делу московского муниципального депутата Алексея Горинова, которого обвиняют в «оправдании терроризма». До этого политика уже приговорили к семи годам колонии по статье о «фейках» про армию. В рамках нового обвинения, которое строится на основе бесед Горинова с сокамерниками, прокуратура запросила для депутата три с половиной года лишения свободы. В своем последнем слове Горинов выступил с антивоенной речью, призвав прекратить российско-украинскую войну. Судья в прениях прервал выступление политика и объявив перерыв, заявив, что его последнее слово не касается сути уголовного дела, пишет «Медиазона». Горинов продолжил выступать в отсутствие судьи для журналистов. Текст его речи опубликован в телеграм-канале группы поддержки Горинова. «Медуза» приводит его целиком.

Всю свою жизнь я был противником агрессии, насилия, войны, посвятив ее исключительно мирным занятиям: науке, преподаванию, просвещению, управлению, общественной деятельности в качестве депутата, правозащитника, члена избирательных комиссии и контролера избирательного процесса. И никогда не думал, что доживу до такого уровня деградации политической системы моей страны, ее внешней политики, когда обычных граждан, счет которым уже идет на тысячи, выступающих за мир, против войны, будут обвинять в клевете на вооруженные силы и оправдании терроризма и судить.

Завершается третий год войны, третий год невиданных со времен Второй мировой войны жертв и разрушений на европейской территории, лишений и страданий миллионов людей. Об этом нельзя молчать.

Еще в конце апреля наш прежний министр обороны озвучил потери украинской стороны в вооруженном конфликте — 500 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру! А какие же тогда потери понесла Россия, которая, по информации официальных органов, постоянно успешно наступает по всему фронту? Мы этого так и не знаем. И кто ответит за это? Ради чего все?

Наша власть и те, кто поддерживает ее в милитаристских устремлениях, так хотели этой войны — и вот она уже пришла и на нашу землю. Хочется их спросить: наша жизнь стала лучше? Вы так понимаете благополучие и безопасность нашей страны и ее населения ? Или такого развития ситуации вы не предполагали в своих расчетах?

Но пока отвечать приходится не тем, кто устроил войну, продолжает убивать, пропагандирует войну и занимается наемничеством, а нам, обычным гражданам России, поднимающим свой голос против войны, за мир. Отвечать, расплачиваясь своей свободой, а кому-то и жизнью.

Я принадлежу к уходящему поколению людей, родители которых участвовали во Второй мировой войне или пережили ее со всеми тяготами. Уже ушедшее поколение завещало нам всеми силами беречь мир, как самое ценное, что есть на Земле для всех ее жителей. А мы пренебрегли его заветами и обесценили нашу память об этих людях и жертвах той войны.

Моя вина состоит в том, что я как гражданин своей страны допустил эту войну, не смог ее остановить. И прошу отметить это в приговоре.

Но я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир.

Продолжаю жить с надеждой, что так когда-нибудь и будет. А пока прошу жителей Украины и моих сограждан, пострадавших от войны, простить меня.

В рамках дела, по которому меня обвиняли и судили за высказанное мнение о том, что необходимо добиваться прекращения войны, я в полной мере выразил свое отношение к этому мерзкому человеческому занятию. Могу лишь сказать, что насилие, агрессия порождают только ответное насилие и ничего более. Вот истинная причина наших бед, страданий, наших бессмысленных жертв, разрушений объектов гражданской и промышленного инфраструктуры, наших жилищ.

Давайте прекратим эту кровавую, никому не нужную бойню — ни нам, ни жителям Украины. Не пора ли оставить в покое наших соседей и заняться своими внутренними проблемами, которые нарастают, как снежный ком. Мы уже давно доказали всему миру, какие мы храбрые, стойкие и миролюбивые. Так может быть уже хватит?

Л.Н. Толстой — из письма к сыну (1904 г.):

«Для меня безумие, преступность войны так ясны, что кроме этого безумия и преступности ничего не могу в ней видеть».

Я тоже присоединяюсь и подписываюсь под этими словами нашего великого соотечественника.

Присоединяйтесь и вы!