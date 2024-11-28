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«Ужасная гадость»
Алексей Горинов показал, что в сухпайке у российского заключенного
2 минуты
12:39, 28 ноября 2024
27 ноября суд во Владимире
начал
рассматривать новое уголовное дело московского муниципального депутата Алексея Горинова. На втором заседании Горинов показал свой сухпаек. Такую коробку ему выдают раз в сутки, пока идет процесс: в ней еда (одно из блюд Горинов назвал «ужасной гадостью»), салфетки и приборы. Муниципального депутата
обвиняют
в «оправдании терроризма» из-за разговора с сокамерниками. Ранее, в июле 2022-го, Горинова
приговорили
к семи годам по делу о «фейках» про российскую армию — поводом стало антивоенное высказывание депутата.
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