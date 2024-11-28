Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

«Ужасная гадость» Алексей Горинов показал, что в сухпайке у российского заключенного

2 минуты
27 ноября суд во Владимире начал рассматривать новое уголовное дело московского муниципального депутата Алексея Горинова. На втором заседании Горинов показал свой сухпаек. Такую коробку ему выдают раз в сутки, пока идет процесс: в ней еда (одно из блюд Горинов назвал «ужасной гадостью»), салфетки и приборы. Муниципального депутата обвиняют в «оправдании терроризма» из-за разговора с сокамерниками. Ранее, в июле 2022-го, Горинова приговорили к семи годам по делу о «фейках» про российскую армию — поводом стало антивоенное высказывание депутата.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал