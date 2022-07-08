Московского депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам за высказывания о войне в Украине

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В Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который обвинялся по уголовному делу о распространении «заведомо ложной информации» о российской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову».

Это первый приговор по новой статье 207.3 УК РФ с реальным сроком лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заседание совета депутатов 15 марта, на котором депутаты обсуждали уместность проведения конкурса детских рисунков. Алексей Горинов и глава муниципального округа Елена Котеночкина выступали против, объясняя это ведением Россией войны против Украины.

В ходе этого разговора они называли действия России войной, а не «специальной военной операцией», упоминали гибель в Украине детей и заявили о превращении России в «фашистское государство».

По мнению следствия, муниципальные депутаты публично дискредитировали российские войска, «используя свое служебное положение», «руководствуясь мотивом политической ненависти» и «предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий». А также то, что их действия «вызовут у граждан чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

Елена Котеночкина, которая находится за границей, также стала фигурантом уголовного дела и заочно арестована.

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