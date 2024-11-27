Трем врачам, осужденным по делу о «торговле детьми» от суррогатных матерей, снизили сроки на пять лет

Мосгорсуд пересмотрел приговор по уголовному делу о «торговле детьми» от суррогатных матерей. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы трем фигурантам, врачам-акушерам Тарасу Ашиткову, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти снизили срок наказания на пять лет, сообщила ТАСС адвокат осужденных Людмила Айвар.

По ее словам, из квалификации обвинения исключили пункт «а» части 3 статьи 127.1 УК («торговля людьми с причинением смерти по неосторожности»).

Также на два с половиной годам смягчен приговор суррогатной матери Лилии Валеевой, признавшей свою вину. В остальной части Мосгорсуд изменений не внес. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы признал виновными по делу о «торговле детьми» эмбриолога Тараса Ашиткова, репродуктолога Юлиану Иванову и акушера-гинеколога Лилию Панаиоти и назначил им от 16 лет до 17,5 года колонии с запретом на врачебную деятельность сроком на три года после отбытия наказания. Суррогатных матерей Лилию Валееву и Татьяну Блинову осудили на 10,5 года и четыре года колонии общего режима соответственно.

Самый большой срок по уголовному делу получил директор ООО «Европейский центр суррогатного материнства» Владислав Мельников. Ему назначили 19,5 года колонии строгого режима.

Уголовное дело о «торговле детьми» было возбуждено в 2020 году. По версии следствия, для оплодотворения при программах суррогатного материнства применялся генетический материал неустановленных лиц, а не иностранцев, которые были заявлены как их родители. Адвокаты обвиняемых подчеркивали, что экспертизы показали генетическое родство детей и иностранных родителей.

Дело возбудили после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В Следственном комитете утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан.

Всего в деле о торговле детьми было 17 эпизодов, которые касались рождения 24 детей от суррогатных матерей в течение нескольких лет. Обвиняемыми по делу стали 10 человек — сотрудники компании «Росюрконсалтинг», которые помогали оформлять документы на детей, врачи и две суррогатные матери.

Трое фигурантов дела — сотрудники «Росюрконсалтинга» Роман Емашев, Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышова — признали вину и пошли на сделку со следствием. Их приговорили к срокам от пяти до шести лет лишения свободы. Директор компании «Росюрконсалтинг», эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев уехал из России. Его объявили в международный розыск.

Трех новорожденных детей, которые были признаны потерпевшими в рамках дела, передали в детские дома. В августе 2023 года Верховный суд РФ постановил вернуть двух из них биологическим родителям — гражданам Филиппин.