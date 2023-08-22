Верховный суд РФ постановил вернуть филиппинскому политику и его жене двойняшек, рожденных суррогатной матерью в России

Верховный суд постановил вернуть бывшему вице-спикеру нижней палаты парламента Филиппин Фреденилю Кастро и его жене Джейн двойняшек Анику и Артуро, рожденных суррогатной матерью в России в конце 2019 года. Об этом сообщил «Медузе» совладелец Константин Свитнев.

На сайте Верховного суда решение еще не опубликовано.

По словам Свитнева, с 22 августа Кастро снова стали законными родителями двойняшек. Сразу после оглашения решения Верховного суда, рассказал юрист, Фреденил и Джейн Кастро обратились к омбудсмену по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой и в органы опеки с требованием немедленно вернуть им детей.

Кастро стали родителями Аники и Артуро в конце октября 2019 года, они обращались за услугой по программе суррогатного материнства в России. Свитнев рассказывал, что в январе 2020 года их и еще одного младенца забрали из квартиры в Подмосковье, где те жили вместе с няней. Это произошло после того, как четвертый находившийся в квартире младенец умер из-за синдрома внезапной детской смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле детьми.

В ноябре 2021 года Видновский городской суд Московской области постановил передать Кастро детей, но весной 2022 года Московский областной суд отменил это решение. Кастро подали еще один иск, но Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове в декабре 2022 года отказал им в возвращении детей.

Как пишет портал Vademecum, все это время дети находились в Видновском специализированном детском доме для детей с органическим поражением психики.

Всего в деле о торговле детьми 17 эпизодов, которые касаются рождения 24 детей от суррогатных матерей в течение нескольких лет. Обвиняемыми по делу стали 10 человек — сотрудники компании «Росюрконсалтинг», врачи и две суррогатные матери. Среди фигурантов дела сам Свитнев. Он находится за границей и объявлен в розыск.

Трое фигурантов дела — Роман Емашев, Кирилл Анисимов и Валентина Чернышова — признали вину и пошли на сделку со следствием. Их приговорили к срокам от пяти до шести лет лишения свободы. В отношении остальных фигурантов дела прокуратура утвердила обвинительное заключение в августе 2022 года. По версии следствия, для экстракорпорального оплодотворения при программах суррогатного материнства применялся генетический материал неустановленных лиц, а не иностранцев, которые заявлены как родители. Свитнев и адвокаты настаивают, что генетические экспертизы доказали родство родителей и детей.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам РФ, состоящим в браке, или одиноким женщинам — гражданкам России, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.