Госдума приняла закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Нижняя палата российского парламента приняла закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам РФ, состоящим в браке, или одиноким женщинам — гражданкам России, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей также смогут состоящие в браке пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ.

Также закон разрешает быть суррогатными матерями только гражданкам РФ, и предусматривает, что дети, рожденные такими матерями, будут получать российское гражданство.

По мнению авторов закона, введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных из страны детей.

Одним из авторов документа является глава комитета по безопасности Василий Пискарев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», запрет суррогатного материнства для иностранцев — вынужденная мера, поскольку без этого закона после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не может защитить его права. Кроме того, заявлял Пискарев, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и «убедиться в их добрых намерениях».

Одно из самых громких дел, связанных с суррогатным материнством в РФ, началось в январе 2020 года, когда в подмосковной квартире нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. Следственный комитет РФ тогда возбудил уголовное дело о торговле детьми, указывая, что обнаруженных в квартире младенцев родили суррогатные матери для семей из Таиланда и Филиппин.

По делу о торговле детьми проходят восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. «Организатором схемы» следствие считает юриста Константина Свитнева, чья компания оказывала сопровождение приемным родителям. В мае 2022 года одного из фигурантов дела — Кирилла Анисимова — приговорили к шести годам строгого режима. Он работал переводчиком в компании Свитнева и заключил сделку со следствием. Сам Свитнев находится за границей.