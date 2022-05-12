Фигуранта дела о «торговле детьми» от суррогатных матерей приговорили к шести годам строгого режима. Он заключил сделку со следствием

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Никулинский суд Москвы приговорил к шести годам строгого режима фигуранта дела о «торговле детьми» от суррогатных матерей Кирилла Анисимова, сообщил «Медузе» другой фигурант дела, юрист Константин Свитнев.

«Этот безумный срок, назначенный невиновному человеку за придуманное «следствием» преступление, которого он не совершал и не мог совершить, — прямая «заслуга» адвокатов, при содействии которых Кирилл подписал фиктивное признание несуществующей вины и заключил «сделку» со следствием», — заявил Свитнев.

Статус дела на сайте суда подтверждает, что 12 мая Анисимову был вынесен приговор, однако сам документ там не опубликован. Анисимов обвинялся по статье «торговля людьми». Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Кирилл Анисимов, как рассказывает Свитнев, работал переводчиком в его юридической компании, которая занималась юридическим сопровождением процесса.

«Все якобы «проданные» дети, фигурирующие в материалах дела, имеют прямое родство со своими генетическими родителями и находятся в своих семьях, с родными и близкими. Пять детей — двое граждан Австралии, двое филиппинцев и один маленький американец до сих пор незаконно удерживаются российскими властями в сиротских приютах в РФ», — заявил Свитнев.

Возбуждено в январе 2020 года после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин. По делу проходят восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. В конце сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в рамках дела СК планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», в покупке детей. Следователи начали вызывать одиноких отцов на допросы и угрожать передачей детей в интернаты на время следствия; как минимум двоим из них пришлось уехать из страны. «Организатором схемы» следствие считает юриста Константина Свитнева, чья компания оказывала сопровождение приемным родителям. Сам Свитнев находится за границей; он полагает, что главная цель следствия — лишить российских гомосексуалов легальной возможности воспитывать детей.

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