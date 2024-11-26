Суд в Чите приговорил журналистку Нику Новак к четырем годам колонии по делу о сотрудничестве с иностранной организацией

Суд в Чите приговорил к четырем годам лишения свободы журналистку Нику Новак. Ее признали виновной в сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК), сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Новак арестовали в конце 2023 года в Москве, но осенью нынешнего года этапировали в Забайкальский край.

Подробности дела неизвестны.

В сообщении пресс-службы московских судов в декабре 2023 года Новак была названа «представителем иностранной организации» — какой именно, не уточнялось.

Ника Новак была выпускающим редактором издания ChitaMedia, а также главным редактором читинского портала Zab.ru. С 2021 года она работала руководителем читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера.

«Мемориал» сообщал, что Новак поддерживала самопровозглашенные ДНР и ЛНР. 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, журналистка написала в фейсбуке, что над домами «жителей Новороссии» теперь будет «мирное небо». В другом посте она раскритиковала тех, что использует фразу «нет войне». По ее мнению, такие люди «льют грязь на Россию». При этом в начале марта того же года она репостнула картинку с надписью о том, что если бы женщины были президентами, то войн бы не было. «Мемориал» признал Новак политзаключенной.

Статья 275.1 появилась в российском УК летом 2022 года. Она предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами или с другими государствами «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации».