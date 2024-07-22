«Север.Реалии»: за два года действия новой статьи о сотрудничестве с иностранным государством по ней возбудили не менее 40 дел

За два года с момента появления в России уголовной статьи о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или международной организацией (275.1 УК) по ней возбудили не менее 40 дел, подсчитало издание «Север.Реалии», изучившее пресс-релизы ФСБ, материалы СМИ и сайты судов.

В уголовный кодекс статью 275.1 ввели в июле 2022 года. Первым известным обвиняемым по ней стал житель Пензенской области Павел Пищулин. По версии следствия, он в переписке с представителями спецслужб Украины сообщил, что готов оказывать помощь «в деятельности против Российской Федерации». 18 июля 2024 года его приговорили к пяти годам колонии.

По подсчетам «Север.Реалии», всего по статье 275.1 обвинили 41 человека. У некоторых фигурантов, помимо этой статьи, были другие обвинения. Число возбуждаемых по статье 275.1 дел росло по годам: в 2022 их было не менее пяти, в 2023-м — 20, а за первые полгода 2024-го — уже не менее 14.

Чаще всего (в 25 случаях) фигурантам дел вменяют «связь с Украиной» или с легионом «Свобода России», выяснили журналисты «Север.Реалии». Еще три дела были возбуждены из-за предполагаемых связей с Польшей, Латвией и Великобританией. В остальных случаях причины обвинения неизвестны.

Всего по этим делам были вынесены шесть приговоров: один в 2023 году, еще пять — в 2024 году. Сроки, по данным журналистов, составляют от двух с половиной до пяти лет лишения свободы. Максимальное наказание по статье предполагает до восьми лет лишения свободы.

Одним из осужденных стал томский ученый Антон Климкин, работавший в Институте оптики атмосферы имени Зуева. В июне 2024 года его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Фабула обвинения неизвестна. Родственники Климкина считают, что он получил срок ниже низшего предела по статье, потому что его уговорили дать признательные показания после года и четырех месяцев, проведенных в СИЗО.

10 июля 2024 года по статье 275.1 осудили жителя Анапы Дмитрия Полунина, выяснила «Медиазона». В суде не сообщили, какое наказание ему вынесли, сославшись на секретность дела. До задержания в рамках уголовного дела он отбыл десять подряд сроков в спецприемнике, куда его раз за разом отправляли по обвинениям в мелких нарушениях. Суммарно он провел под административным арестом 140 дней. По данным «Медиазоны», это рекордный срок в практике так называемых «карусельных арестов», которую силовики используют для изоляции тех, на кого они собирают материалы уголовного дела.