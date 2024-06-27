Суд в Томске приговорил к двум с половиной годам колонии ученого-физика по делу о сотрудничестве с иностранным государством

Томский областной суд приговорил научного сотрудника Института оптики атмосферы имени Зуева Антона Климкина к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (статья 275.1 УК), сообщает «Медиазона».

Как рассказала изданию супруга ученого Наталья Емелина, ее мужа задержали на рабочем месте в сентябре 2023 года. В суд материалы дела передали в марте 2024 года, а весь процесс занял три месяца — приговор Климкину огласили 5 июня. В чем именно обвинили ученого, неизвестно — заседания проходили в закрытом режиме. Наталья сказала «Медиазоне», что «пока не готова» комментировать уголовное дело против мужа.

По данным издания, Климкин работал в лаборатории атмосферной абсорбционной спектроскопии, он занимался изучением работы . Коллега ученного Виктор Сухарев (имя изменено) рассказал журналистам, что вместе с Климкиным был задержан ученый из Китая, его аспирант Чжан Шо.

По словам Сухарева, под руководством Климкина Чжан Шо писал диссертационную работу, которую должен был защитить в июне. Однако вскоре после задержания он уехал из страны. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

За последние годы несколько российских ученых стали фигурантами уголовных дел после контактов с иностранными коллегами. Так, в июне 2023 года суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого Валерия Голубкина, обвиненного в передаче гостайны при работе в рамках международного проекта по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. В октябре 2023 года такой же срок получил физик Анатолий Губанов, работавший над этим же проектом.

В мае 2024 суд приговорил 77-летнего ученого Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Он был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН. Как писали СМИ, его обвиняли в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком.

По обвинению в госизмене были арестованы еще двое сотрудников ИТПМ — директор Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Валерий Звегинцев.

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