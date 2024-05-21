Новосибирского ученого Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 77-летнего ученого Анатолия Маслова из Новосибирска, признав его виновным в госизмене.

Маслова также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия грифа «совершенно секретно», отмечает пресс-служба судов Петербурга.

Прокурор требовал для ученого 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Анатолий Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Новосибирске. Основным направлением работы ученого была аэрогазодинамика. Маслова задержали в июне 2022 года. Как писали СМИ, его обвининили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. Ученый своей вины не признал. По словам родных, в ходе процесса у него ухудшилось состояние здоровья и он перенес сердечный приступ.

В Институте теоретической и прикладной механики по делу о госизмене арестованы еще двое сотрудников — директор ИТПМ Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Валерий Звегинцев.

Подробнее о «госизмене» в ИТПМ

За год трех сибирских исследователей гиперзвука (его очень любит Путин) обвинили в госизмене. Официально — за контакты с Ираном и Китаем, но реально, скорее всего, за сотрудничество с ЕС Материал проекта T-invariant на «Медузе»

Подробнее о «госизмене» в ИТПМ

За год трех сибирских исследователей гиперзвука (его очень любит Путин) обвинили в госизмене. Официально — за контакты с Ираном и Китаем, но реально, скорее всего, за сотрудничество с ЕС Материал проекта T-invariant на «Медузе»