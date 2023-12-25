Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест журналистку Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством или организацией (статья 275.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

Статья 275.1 — «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Новак арестована до 24 февраля 2024 года.

В пресс-релизе Новак указана «представителем иностранной организации» — какой именно, не указано. Как уточняет «Осторожно, новости», дело имеет гриф секретности, и никакие его детали не разглашаются.

Ника Новак была выпускающим редактором издания ChitaMedia, а также главным редактором читинского портала Zab.ru. С 2021 года она работала руководителем читинской организации «Одаренные», которая устраивала музыкально-поэтические вечера.

Статья 275.1 появилась в российском УК летом 2022 года. Она предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами или с другими государствами «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Первое дело по этой статье было заведено в октябре 2022 года против активиста Павла Пищулина из Пензенской области. Приговор по нему пока не вынесен.