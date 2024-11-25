Сайт газеты «Собеседник» лишили лицензии СМИ по иску Роскомнадзора

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал регистрацию СМИ сайта газеты «Собеседник» недействительной, сообщает пресс-служба московских судов.

Представитель Роскомнадзора заявил на суде, что на сайте «нет материалов издания», пишет Sota Project. При этом публикации на сайте газеты есть, последняя из них — от 10 сентября 2024 года.

Кроме того, представитель Роскомнадзора сказал, что газета «не несет массовую информацию», хоть и является СМИ, из-за того, что доступ к сайту «Собеседника» ограничен в России. Защита намерена обжаловать решение суда, сообщает Sota Project.

Лицензию СМИ sobesednik.ru, как следует из перечня на сайте Роскомнадзора, получил в декабре 2010 года. Пока оно указано как действующее.

Газета «Собеседник» выходит с 1984 года, и после начала войны в Украине, оставаясь в России, продолжает выпускать материалы, посвященные оппозиционной политике. После гибели Алексея Навального в колонии газета вышла с фотографией политика на первой полосе. После этого тираж газеты в Москве был изъят практически полностью, однако «Собеседник» затем снова написал о Навальном, выпустив репортаж с его похорон.

В сентябре Минюст объявил «иноагентом» ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо газеты «Собеседник». После этого издательский дом «Собеседник» приостановил выпуск всех изданий. Корреспондентка газеты Елена Мильчановска сообщила, что соцсети также обновляться не будут. Сайт газеты заблокировали еще в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры.