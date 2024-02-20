«…но надежда есть!» Российская газета «Собеседник» вышла с портретом Алексея Навального на первой полосе
Российская еженедельная газета «Собеседник» поместила на обложку своего очередного номера Алексея Навального. Сканы страниц номера, который выходит 21 февраля, появились в твиттере радиостанции «Эхо».
На обложке размещена фотография машущего рукой и улыбающегося политика, подписанная «Алексей Навальный перед смертью: »…но надежда есть!«».
Погибшему политику посвящен первый разворот еженедельника. Комментарии для материала, в том числе, дали нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе, музыкант Андрей Макаревич. В самой статье также рассказывается о биографии Навального и стихийных акциях памяти, которые начались в российских городах после его смерти.
Большинство печатных федеральных российских СМИ фактически проигнорировали смерть Навального. Из крупнейших изданий только ежедневная газета РБК упомянула об этом событии на обложке и частично посвятила ему первый разворот — в материале «Смерть Алексея Навального. Что известно» была представлена официальная позиция российских властей, а также комментарии западных политиков.
Газета «Собеседник» существует с 1984 года. В ней регулярно появляются материалы о российской оппозиции. Так, обложка предыдущего номера была посвящена Саше Скочиленко, получившей за замену ценников в магазине семь лет колонии, а за неделю до этого на первой полосе рассказывалось о преследовании группы «Би-2» в Таиланде.