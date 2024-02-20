«…но надежда есть!» Российская газета «Собеседник» вышла с портретом Алексея Навального на первой полосе

Российская еженедельная газета «Собеседник» поместила на обложку своего очередного номера Алексея Навального. Сканы страниц номера, который выходит 21 февраля, появились в твиттере радиостанции «Эхо».

На обложке размещена фотография машущего рукой и улыбающегося политика, подписанная «Алексей Навальный перед смертью: »…но надежда есть!«».

Погибшему политику посвящен первый разворот еженедельника. Комментарии для материала, в том числе, дали нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе, музыкант Андрей Макаревич. В самой статье также рассказывается о биографии Навального и стихийных акциях памяти, которые начались в российских городах после его смерти.

Большинство печатных федеральных российских СМИ фактически проигнорировали смерть Навального. Из крупнейших изданий только ежедневная газета РБК упомянула об этом событии на обложке и частично посвятила ему первый разворот — в материале «Смерть Алексея Навального. Что известно» была представлена официальная позиция российских властей, а также комментарии западных политиков.

Газета «Собеседник» существует с 1984 года. В ней регулярно появляются материалы о российской оппозиции. Так, обложка предыдущего номера была посвящена Саше Скочиленко, получившей за замену ценников в магазине семь лет колонии, а за неделю до этого на первой полосе рассказывалось о преследовании группы «Би-2» в Таиланде.

Читайте также

Смерть Навального потрясла мир. Посмотрите, как выглядят первые полосы газет по всей планете (и не только на Западе)

Читайте также

Смерть Навального потрясла мир. Посмотрите, как выглядят первые полосы газет по всей планете (и не только на Западе)