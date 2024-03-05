«Собеседник» выпустил репортаж с похорон Алексея Навального. В прошлый раз, когда газета поместила фото политика на обложку, ее тираж изъяли
Газета «Собеседник» в новом выпуске печатного номера опубликовала большой репортаж с похорон политика Алексея Навального.
В публикации «Собеседника» отмечается, что на прощание с Навальным пришли десятки тысяч человек, «несмотря на вероятность попасть под задержание и еще большую вероятность попасть на все возможные видеокамеры».
«Когда из храма выносили гроб, аплодисменты заглушили колокольный звон», — говорится в материале.
Журналисты «Собеседника» также сообщили, что очередь из желающих проститься с Навальным стояла перед кладбищем все выходные, а цветы полностью закрыли деревянный крест на могиле политика.
Газета «Собеседник» выходит с 1984 года. С марта 2022 года Роскомнадзор блокирует сайты издания, при этом печатные номера свободно продаются на территории РФ.
В номере за 21 февраля «Собеседник» поместил фотографию Алексея Навального на первую полосу и посвятил смерти политика первый разворот. Тираж газеты в Москве практически полностью изъяли.