Журналистка «Собеседника» сообщила, что в Москве изъяли тираж газеты с портретом Навального на первой полосе

В Москве «везде или практически везде» изъяли тираж номера еженедельной газеты «Собеседник», который вышел с портретом политика Алексея Навального на первой полосе. Об этом «Осторожно Media» и SotaVision рассказала журналистка «Собеседника» Елена Мильчановска.

В свою очередь читатель «Медузы» сообщил, что ему не удалось купить номер «Собеседника» с Навальным в одном из киосков. Продавец заявил ему, что «газет нет, пришел указ не продавать этот номер». В каком городе это произошло, читатель не уточнил.

Мильчановска заявила, что новый номер изъяли из точек распространения издания — в основном это киоски «Пресса» и «Печать». «Все это очень серьезно и даже немного страшно для нас. Почему изъяли номер, мы не знаем: никаких законов мы не нарушали», — рассказала она.

Сейчас, по ее словам, в редакции «Собеседника» осталось около ста экземпляров номера с Навальным. Его продают по предварительной брони по сто рублей за наличный расчет через кассу.

Мильчановска утверждает, что из-за изъятия тиража редакция потеряла около 300 тысяч рублей, которые вернуть не получится. Журналистка отметила, что за последние два года газета лишилась многих источников дохода, а Роскомнадзор последовательно блокирует все сайты издания. Так, 21 февраля был заблокирован уже пятый по счету сайт «Собеседника», где были опубликованы все материалы газеты о Навальном.

«Было много чего еще нехорошего сегодня, связанного с этим номером. Например, звонки по редакционным телефонам с оскорблениями и угрозами конкретно в мой адрес от читателей, которым этот номер не понравился. Страшно, грустно, тяжело», — рассказала журналистка.

Газета «Собеседник» выходит с 1984 года. В ней регулярно появляются материалы о российской оппозиции. Ранее газета посвятила обложки своих номеров художнице и преследованию группы «Би-2» в Таиланде. С марта 2022 года Роскомнадзор блокирует сайты издания.

В номере за 21 — 27 февраля «Собеседник» поместил на первую полосу фотографию Алексея Навального, который погиб в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Еженедельник также посвятил политику первый разворот. В то же время большинство печатных федеральных российских СМИ фактически проигнорировали смерть Навального.

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