Лева Би-2 опубликовал фото и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2) опубликовал в своем инстаграме фото и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыканты провели несколько дней после задержания 24 января.

На кадрах видео — переполненная камера, в углу которой более десятка человека лежат и сидят вплотную на тонких матрасах на полу. На другом видео участников группы везут в зарешеченном автомобиле, на еще одном — у Левы снимают отпечатки пальцев.

«Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью Би-2 была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее — при любой погоде! До встречи на концертах», — написал Лева Би-2.

Семерых участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете из-за «некорректно оформленных организаторами документов». Позже организаторы признали, что музыкантам сделали туристические визы, и это «привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда».

Суд оштрафовал музыкантов, а затем их отправили в центр содержания миграционной полиции ожидать решения о депортации. Вначале их решили депортировать в Израиль (у четверых из них есть израильское гражданство), однако под давлением «высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение было отменено.

30 января Лева Би-2 улетел в Израиль, на следующий день улетели и остальные шестеро участников группы. На пресс-конференции, прошедшей после этого в Тель-Авиве, группа поблагодарила израильского консула за помощь в освобождении всех участников — несмотря на то, что у троих не было израильского гражданства и было только российское.

Приглашенный группой в тур пианист Глеб Колядин уже после освобождения рассказывал, что музыканты сидели в камере без окон и нар, где были еще 86 человек. В камере, по его словам, было очень жарко. В этой тюрьме они провели вместе последние три дня, а до того были распределены по разным местам.

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