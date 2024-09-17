«Собеседник» приостановил выпуск газеты после объявления «иноагентом»

Издательский дом «Собеседник» приостановил выпуск одноименной газеты после того, как Минюст включил издание в реестр «иностранных агентов». Об этом сообщила Sotavision специальный корреспондент издания Елена Мильчановска.

По ее словам, приостановлен выпуск всех изданий издательского дома, соцсети газеты также обновляться не будут.

Мильчановска утверждает, что издания не будут выходить в течение как минимум двух-трех месяцев.

Мы будем оспаривать включение ООО «Собеседник-Медиа» в реестр иноагентов в судебном порядке. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за все ваши теплые и добрые слова в адрес нашей редакции, начиная с той пятницы, 13-го… Они для нас очень ценны, важны и помогают держаться.

На последней странице «Собеседника», под неизменным сканвордом, мы всегда писали: «Спасибо, что читали нас, до встречи через неделю!» Теперь мы говорим: «Спасибо, что читали нас, до встречи когда-нибудь!»

13 сентября Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо газеты «Собеседник».

Газета «Собеседник» выходит с 1984 года. После начала войны, оставаясь в России, «Собеседник» продолжает выпускать материалы, посвященные оппозиционной политике. После гибели Алексея Навального в колонии газета вышла с фотографией политика на первой полосе. После этого тираж газеты в Москве был изъят практически полностью, однако «Собеседник» затем снова написал о Навальном, выпустив репортаж с его похорон.