Минюст объявил «иноагентом» газету «Собеседник»

Минюст России обновил реестр «иноагентов». В него внесено ООО «Собеседник-Медиа», юрлицо газеты «Собеседник».

Также в реестр «иноагентов» добавлены Нина Беляева, Владимир Дорохов, Михаил Ежов, Ярослав Распутин и Олег Степанов.

Нина Беляева была депутатом Семилукского райсовета Воронежской области. В июне 2022 года ее заочно арестовали по делу о распространении «фейков» про армию и о призыве к терроризму. В реестре Минюста Беляева также указана как автор телеграм-канала «Східна Слобожанщина», который, судя по его описанию, посвящен защите этнических прав украинцев.

Владимир Дорохов — председатель тульского отделения «Яблока».

Михаил Ежов — петербургский музыкант, специалист по компьютерной графике и анимации и публицист, а также основатель музыкального сатирического проекта ЕжоFF Band и студии анимации Hedgehog Studio.

Ярослав Распутин — ЛГБТК-активист, автор проекта «Парни плюс».

Олег Степанов — активист и бывший глава московского штаба Навального.

Газета «Собеседник» выходит с 1984 года. После начала войны, оставаясь в России, «Собеседник» продолжает выпускать материалы, посвященные оппозиционной политике, и в том числе — Алексею Навальному. После гибели политика в заполярной колонии «Собеседник» опубликовал фото Навального на обложке со словами: «…но надежда есть!». После этого тираж газеты в Москве был изъят практически полностью, однако «Собеседник» затем снова написал о Навальном, выпустив репортаж с его похорон.