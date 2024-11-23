Reuters: Трамп планирует создать должность спецпосланника по российско-украинской войне и назначить им бывшего посла США в Германии

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность создания должности специального посланника по российско-украинской войне и хочет назначить им бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Сейчас такой должности в администрации нет, но Трамп «серьезно рассматривает» возможность ее создания, говорят источники. Однако гарантии того, что Гренелл согласится, нет.

Гренелл во время первого срока Трампа с 2018 по 2020 годы был послом США в Германии, а с февраля по май 2020-го исполнял обязанности директора национальной разведки.

Сторонники Гренелла отмечают его долгую дипломатическую карьеру и глубокие познания в европейских делах, пишет Reuters. Помимо работы послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах в Сербии и Косово в 2020 году.

Однако, как пишет Reuters, его взгляды по Украине могут понравиться не всем: на круглом столе, организованном Bloomberg в июле, он выступал за создание «автономных зон» как средства урегулирования конфликта, а также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО.

Назначенная Трампом глава пресс-службы Кэролайн Ливитт отказалась от комментариев, как и Гренелл. Сам Трамп назначение также не комментировал.

После победы на выборах Дональд Трамп начал подбирать кандидатов на должности в свою администрацию. Госсекретарем он выбрал сенатора от Флориды Марко Рубио (Reuters пишет, что главным претендентом на этот пост был как раз Гренелл), а также нескольких министров и генерального прокурора. Кроме того, Трамп предложил создать новый департамент эффективности правительства США, который возглавят основатель Tesla и Space X Илон Маск и миллионер Вивек Рамасвами.