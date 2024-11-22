«Не надо воспринимать данные разведки как разрешение на выходной». Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отмену заседания из-за угрозы российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение депутатов Верховной Рады отменить последнее ноябрьское заседание парламента, которое, как сообщалось, не состоялось 22 ноября из-за поступивших угроз вероятного российского удара по правительственному кварталу Киева.

В вечернем обращении к нации Зеленский отметил, что органам власти нужно прежде всего реагировать на сигналы воздушной тревоги и не воспринимать данные разведок как разрешение на выходной день.

Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит — идем в укрытие. А когда нет сирены — работаем и служим.

Тем временем депутат Ярослав Железняк заявил, что решение об отмене заседания Верховной Рады принимала президентская фракция «Слуга народа». «Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт», — написал он в телеграме.

20 ноября в Киеве закрылись посольства США, Италии, Испании и Греции, получившие предупреждение о возможной «значительной воздушной атаке» РФ. Атака последовала в ночь на 21 ноября, когда российские войска нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой. Владимир Путин объявил, что таким образом Россия провела испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Утром 22 ноября в Верховной Раде объявили, что не будут проводить очередное заседание. Следующее планируется уже в декабре.