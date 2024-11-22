Верховная Рада отменила последнее ноябрьское заседание из-за предупреждения о возможном ударе по правительственному кварталу Киева

Заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 22 ноября, не состоится, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в Раде должен был быть час вопросов к правительству, «но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся».

«Украинская правда» со ссылкой на источник пишет, что народных депутатов предупредили об угрозе вероятного российского удара по правительственному кварталу Киева. По данным издания, депутатов призвали «ограничить присутствие» в правительственном квартале их самих и их семей.

Следующее заседание, по словам Гончаренко, планируется уже в декабре.

20 ноября в Киеве закрылось посольство США, объявившее, что оно получило предупреждение о возможной «значительной воздушной атаке». Вслед за ним закрылись и еще несколько посольств западных стран. Атака последовала в ночь на 21 ноября, когда российские войска нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой.

Вечером 21 ноября Владимир Путин объявил, что Россия провела испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» и нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытание, по его словам, стало ответом на то, что ВСУ атаковали цели в Брянской и Курской областях с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вначале заявил, что никаких предупреждений о запуске новой ракеты не было, потому что «у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», однако через полчаса сказал, что российская сторона предупредила США о пуске «Орешника» по линии российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме. О том, что Россия «по каналам снижения ядерной опасности» предупредила США о подготовке удара, также рассказали Reuters американские чиновники.

заявление путина

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада

заявление путина

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада