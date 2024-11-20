Целью украинских дронов в Новгородской области, по данным телеграм-каналов, был военный арсенал

Украинские военные в ночь на 20 ноября атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, расположенный в поселке в Новгородской области. Об этом сообщили телеграм-каналы Astra и «ВЧК-ОГПУ», опубликовавшие видеозаписи, на которых слышны взрывы и стрельба.

На одном из видео местная жительница заявила об атаке беспилотников. Местные жители утверждают, что целью атаки стала военная часть.

Внимание. На видео есть мат.

В администрации Котовского сельского поселения Новгородской области сообщили Astra, что после атаки ВСУ в Котово провели эвакуацию местных жителей. В администрации не привели другие подробности, сказав, что выясняют последствия атаки.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в телеграм-канале ночью 20 ноября, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. По его словам, никто не пострадал и не погиб.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что над девятью регионами России за ночь сбили 44 беспилотника, больше всего — над Новгородской областью, где уничтожили 20 дронов. Во время атаки украинских беспилотников на регионы России, по данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», под удар попала нефтебаза, расположенная в селе Сосновка Самарской области.

Издание «Север. Реалии» (проект «Радио Свобода») сообщило 27 сентября, что недалеко от Котово в Новгородской области «встала машина с ПВО», после чего местные жители начали уезжать из поселка.

Министерство обороны РФ и украинские источники сообщили 19 ноября, что ВСУ атаковали дальнобойными ракетами ATACMS военный объект в Брянской области. По данным «РБК-Украина», ракеты попали по складу боеприпасов возле города Карачев. Власти Украины говорили, что атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Как утверждает Astra, под удар также попал местный вентиляционный завод «ВЕЗА», кроме того, повреждены восемь жилых домов. Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров назвал удар ВСУ ракетами ATACMS сигналом, что Запад «хочет эскалации».

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