Минобороны РФ объявило о нескольких десятках сбитых за ночь украинских дронов

Министерство обороны РФ утром 20 ноября объявило, что за прошедшую ночь над территорией РФ было уничтожено более 40 украинских беспилотников.

Как заявляет российское военное ведомство, 20 дронов были сбиты над территорией Новгородской области, пять — над Курской областью, четыре над Орловской, по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

В свою очередь глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о семи сбитых над регионом дронах, а глава Самарской области Вячеслав Федорищев — о шести уничтоженных беспилотниках.

Около полуночи Минобороны РФ сообщало о 42 дронах, сбитых над территорией России с 21:00 до 23:55 мск. В этом сообщении говорилось, что над Брянской области уничтожено 32 дрона, над Смоленской областью — пять дронов, два — над территорией Московской области и по одному дрону сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.