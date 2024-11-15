Илон Маск провел секретную встречу с послом Ирана в ООН

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, которого Дональд Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства США, в понедельник, 11 ноября, встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Встреча, по данным NYT, прошла в секретном месте и длилась более часа. Собеседники издания говорят, что обсуждение касалось вопроса, как разрядить напряженность между Ираном и США, и описывают встречу как «позитивную».

Один из источников NYT утверждает, что именно Маск запросил встречу, а посол Ирана выбрал место. Чиновник иранского МИД утверждает, что на встрече посол Иравани сказал Маску, что тот должен добиться снятия санкций с Ирана и перевезти часть своего бизнеса в Тегеран.

Директор Трампа по коммуникациям Стивен Чунг отказался комментировать «сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись». Маск также не прокомментировал свое участие во встрече. Пресс-секретарь переходной администрации Трампа Каролин Ливитт заявила, что американский народ выбрал Трампа, потому что «доверяет ему руководить страной и восстанавливать мир во всем мире посредством силы».

В миссии Ирана при ООН заявили, что не будут комментировать встречу.

Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа и стал «значительной фигурой» в его окружении. 13 ноября Трамп объявил, что Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США (DOGE), который должен «проложить путь к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

В течение недели после выборов Маск почти постоянно находился в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, и это, как писал NBC News, начало раздражать окружение политика. По словам источников телеканала, присутствие Маска «начало утомлять» людей, которые принадлежат к кругу близких людей Трампа дольше — они считают, что Маск выходит за рамки своей роли.

Отношения с Ираном во время первого срока у Трампа были напряженными: он вывел США из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел санкции в отношении доходов от иранской нефти и международных банковских операций. Кроме того, Трамп отдал приказ об убийстве высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке в 2020 году. Во время предвыборной кампании штаб Трампа сообщал об угрозах со стороны Ирана, а в начале ноября Минюст США заявил, что иранский Корпус стражей исламской революции готовил убийство Трампа.

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