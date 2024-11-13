FT: план слияния «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» Путину предложил муж его двоюродной племянницы Сергей Цивилев. Президент не дал «зеленый свет»

План слияния «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» в единую нефтяную компанию, о которой сообщила The Wall Street Journal, предложил Владимиру Путину муж его двоюродной племянницы и бывший губернатор Кузбасса , который сейчас занимает пост министра энергетики. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников FT, план Цивилева предполагал национализацию частного «Лукойла» и ужесточение контроля над государственными «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Однако Путин «не дал зеленый свет» этой идее, против которой выступили главы компаний, сказали источники.

Собеседники FT рассказывают, что Цивилев предложил свою идею во время первой личной встречи с Путиным на должности министра в начале октября. Бывший руководитель в нефтяной отрасли предполагает, что Цивилев обнаружил, что сектор «в значительной степени» в нем не заинтересован. Но это, поясняет он, «обычная ситуация» в отрасли, где нефтяные руководители действуют независимо. Тем не менее Цивилев, по его словам, обратился к Путину, «используя свои семейные связи» с предложением: «давайте оптимизируем систему; ситуация срочная, родина под угрозой».

FT отмечает, что слияние могло бы значительно усилить министерский надзор за «энергетическими гигантами, которыми традиционно управляли влиятельные союзники Путина». Однако российский президент, по словам источников, ответил «что-то вроде „мы подумаем об этом“, что является его обычным подходом оставаться над схваткой и наблюдать за тем, что происходит».

О плане по слиянию трех крупнейших нефтяных компаний 9 ноября со ссылкой на источники рассказала газета The Wall Street Journal. По словам ее собеседников, Путин представлял себе «гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией». Однако определенности относительно этого плана в правительстве не было. Кроме того, он, как писала WSJ, столкнулся с противодействием со стороны руководства «Роснефти» и «Лукойла». В пресс-службе «Роснефти» заявили, что «беспрецедентный поток» материалов в западной прессе не имеет никакого отношения к действительности.

Слияние нефтяных компаний обсуждается не в первый раз. The Bell напоминает, что в 2004 году поглощение «Роснефти» «Газпромом» было «задумано и даже одобрено Путиным», но тогда этому воспротивился Игорь Сечин. Слухи о возможном поглощении несколько раз появлялись на нефтяном рынке и позже, но эксперты относятся к ним со скепсисом, а источник The Bell, знакомый с акционерами «Лукойла», отмечал, что объединение, о котором писала WSJ, в условиях санкций «выглядит весьма сомнительно».

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