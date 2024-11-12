«Коварные намерения Сечина по поглощению ненужных активов сорваны». «Роснефть» прокомментировала слухи о слиянии с «Лукойлом» и «Газпром нефтью»

Пресс-служба компании «Роснефть» опубликовала официальный комментарий для «заинтересованных зарубежных СМИ», касающийся сообщений о якобы планирующемся слиянии крупнейших нефтяных компаний России.

В компании заявили, что «беспрецедентный поток» материалов, фигурирующих в западной прессе, не имеет никакого отношения к действительности.

Ваши усилия увенчались полным успехом. Коварные намерения И.И. Сечина по поглощению ненужных Компании активов сорваны исключительно вашими усилиями. Небольшая проблема заключается в том, что предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике, а представляют собой, в лексике известных органов, попытку «отвлечения внимания на негодный объект», который вам, по всей видимости, известен и скорее всего проявится как альтернатива «злодею Сечину».

Ранее 9 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ разрабатывают план, в рамках которого государственная компания «Роснефть» поглотит «Газпром нефть» и «Лукойл». Собеседники WSJ утверждали, что важную роль в переговорах по слиянию играет глава «Роснефти» Игорь Сечин. Объединенная компания смогла бы стать вторым по величине производителем сырой нефти в мире после саудовской Aramco и эффективнее противостоять западным санкциям, отмечала газета.

Представитель «Роснефти» в комментарии WSJ называл информацию о переговорах по слиянию компаний ложной и говорил, что она «может быть направлена ​​на создание конкурентных преимуществ в интересах других участников рынка». В «Лукойле» и «Газпром нефти» от комментариев отказались. В Кремле заявляли, что ничего не знают о сделке по слиянию нефтяных компаний России.

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