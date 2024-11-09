The Wall Street Journal: российские власти обсуждают слияние «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» в единую нефтяную компанию

Российские власти работают над планом слияния крупнейших нефтяных компаний, в ходе которого государственная «Роснефть» поглотит «Газпром нефть» и «Лукойл», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры между руководством нефтяных компаний и чиновниками проходили в течение последних месяцев. Источники WSJ утверждают, что эти обсуждения свидетельствуют о планах Путина опереться на энергетический сектор в поддержке военных расходов. По словам собеседников газеты, российский президент представляет себе «гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией». Кроме того, объединенная компания сможет более эффективно противостоять западным санкциям, отмечают источники.

При этом определенности в правительстве нет: детали любого плана могут измениться, а сами переговоры могут привести к сделке, а могут и не привести, пишет WSJ. Слияние нефтяных компаний обсуждается не в первый раз, но, как говорят собеседники WSJ, эти планы уже сталкивались с противодействием со стороны руководства «Роснефти» и «Лукойла». Переход «Лукойла» под прямой государственный контроль ознаменовал бы большой шаг на пути к полной отмене приватизации природных богатств после распада СССР, отмечает WSJ.

Однако если эти планы воплотятся, то получившаяся компания может стать вторым по величине производителем сырой нефти в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil, отмечает WSJ. Это позволит России поднять цены для клиентов из Индии и Китая — основных рынков ее сбыта.

Важную роль в переговорах, как пишет WSJ, играет глава «Роснефти» Игорь Сечин, но неясно, возглавит ли он в итоге образовавшуюся компанию. Еще одним возможным кандидатом на этот пост WSJ называет гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова.

Представитель «Роснефти» назвал информацию The Wall Street Journal ложной и заявил, что она «может быть направлена ​​на создание конкурентных преимуществ в интересах других участников рынка». В «Лукойле» переговоры отрицают. В «Газпром нефти» на запрос о комментарии не ответили.

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