«Агентство»: семья одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей сменила фамилию

Жена, сын и дочь Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сменили фамилию, сообщило «Агентство» со ссылкой на утечки российских баз данных.

Семья предполагаемого сотрудника ГРУ получила паспорта на фамилию Корулина или Корулин. Как отмечает издание, жена Чепиги Галина получила паспорт на фамилию Корулина в 2019 году — через несколько месяцев после расследования The Insider и Bellingcat, раскрывших настоящее имя ее мужа.

С тех пор Корулина оформила на новый паспорт два автомобиля и покупала на него авиабилеты. Из утечки базы авиаперелетов следует, что номера паспортов Галины Корулиной и ее сына Андрея Корулина отличаются на одну цифру.

В марте 2018 года в английском Солсбери нервно-паралитическим ядом «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию. По версии британских властей, покушение организовали российские спецслужбы. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Сергей и Юлия Скрипаль выжили, но через несколько месяцев после инцидента умерла местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно вступила в контакт с ядом.

Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей россиян, которые въехали на территорию страны под именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». По данным Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они сотрудники ГРУ.

Власти Чехии также считают, что Мишкин и Чепига причастны к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице в 2014 году.