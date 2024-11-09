Советник Трампа заявил, что новая администрация не считает своей целью возврат оккупированного Крыма Украине

Новая администрация Дональда Трампа планирует сосредоточиться на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить ей возможности вернуть оккупированные Россией территории, сказал «Би-би-си» старший советник Трампа Брайан Ланза.

По его словам, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию «реалистичного видения мира». «Если Зеленский скажет, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушел», — сказал Ланза в программе BBC World Service Weekend.

Другие оккупированные Россией районы восточной Украины Ланза не упомянул, но сказал, что возвращение Крыма «нереально» и «не является целью США».

Ланза добавил, что если приоритетом для Украины будет вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение полуострова, то Киев будет «сам по себе». При этом, как отмечает «Би-би-си», США никогда не отправляли американских солдат воевать в Украину, и Киев этого не просил.

Кроме того, Ланза раскритиковал поддержку администрации Джо Байдена и европейских стран. «Реальность на местах такова, что Европа и Байден с самого начала не дали Украине возможности и оружия, чтобы выиграть эту войну, и не сняли ограничения для победы Украины», — сказал он.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы остановит войну в Украине в течение 24 часов, а Зеленского называл «продавцом», который, приезжая в США, увозит «миллиарды долларов»

После выборов президента США Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Трампа с победой по телефону. Он написал, что ценит приверженность Трампа подходу «мир через силу» и вспомнил о «замечательной встрече» с республиканцем в сентябре. Позже Зеленский созвонился с Трампом. По данным Axios, в этом звонке участвовал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

На следующий день после победы Трампа газета The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила новое предложение по завершению войны, которое подразумевает в частности отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта. В офисе президента Украины эти планы не комментировали.

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