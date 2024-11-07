Дональд Трамп, избранный президентом США, в интервью телекомпании NBC заявил, что после победы на выборах еще не говорил с Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп, комментируя возможность переговоров с президентом России.

По его словам, с момента подведения предварительных итогов выборов он пообщался «вероятно» с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. Трамп не стал раскрывать подробности этого разговора.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, прошедших 5 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших республиканца с избранием.

Украинский лидер 7 ноября рассказал, что созвонился с Трампом. Зеленский назвал беседу «отличной». По его словам, они с Трампом договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

Владимир Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США и поздравил Трампа с победой 7 ноября, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он также отметил, что не против общения с Трампом и «не считает зазорным ему позвонить», но не знает, захочет ли тот разговаривать.

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал в случае победы закончить российско-украинскую войну. На следующий день после избрания республиканца The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила новое предложение по этому вопросу. Оно подразумевает, среди прочего, отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта.

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