Депутат Госдумы Адам Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени по указу Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Награда присуждена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также опубликовал фотографии с церемонии награждения Делимханова. Орден депутату вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Адам Делимханов — депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, двоюродный брат и один из ближайших соратников Рамзана Кадырова. В апреле 2022 года Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в войне в Украине, а в январе 2024-го — звание генерал-майора.

Делимханов неоднократно становился героем новостей, в том числе из-за несоответствия своего поведения статусу депутата. Так, в 2013 году в Госдуме произошла драка между членами фракции «Единая Россия» Алексеем Журавлевым и Адамом Делимхановым. В ходе стычки у Делимханова выпал золотой пистолет. В феврале 2022-го депутат обещал отрезать головы членам семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, которых преследуют чеченские власти.