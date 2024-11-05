Главу «Биотэка» Бориса Шпигеля освободили от наказания. Он получил 11 лет по делу о взятке бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву

Преображенский суд Москвы освободил от наказания бывшего сенатора и главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, осужденного на 11 лет колонии строгого режима по делу о даче взятки, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения суд назвал состояние здоровья бизнесмена. О каких заболеваниях идет речь, не уточняется. Заседание проходило в закрытом режиме. Этого потребовал представитель прокуратуры, сославшись на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного.

Как сообщил адвокат Шпигеля Олег Сорокин, с просьбой об освобождении от наказания «в связи с тяжелым состоянием здоровья» выступил сам бизнесмен и его защитники. Прокуратура их поддержала.

В январе 2024 года Измайловский суд Москв приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы по делу о даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Самому Белозерцеву назначили 12 лет колонии.

Шпигель в прошлом был продюсером певца Николая Баскова. Дочь бизнесмена была замужем за исполнителем. В 2003–2013 годах Шпигель был сенатором от Пензенской области. Компания «Биотэк», которую он основал, стала одним из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19 (препараты «Авифавир» и «Арепливир»).

За время заключения Шпигель не раз заявлял, что у него есть тяжелые хронические заболевания, напоминает ТАСС. Так, в интервью «Коммерсанту» он говорил, что во время заключения у него нашли опухоль в брюшной полости, а также жаловался на боли в сердце, низкое давление и невозможность спать без аппарата для дыхания. Бизнесмен постоянно находился в больнице при следственном изоляторе, из-за состояния его здоровья суд проходил по видеосвязи из СИЗО.