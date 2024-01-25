Главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева приговорили к колонии по делу о взятках

Измайловский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о коррупции, по которому проходят обвиняемыми глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и бывший губернатор Пензенский области Иван Белозерцев.

Как пишет «Интерфакс», судья Екатерина Степина назначила 12 лет исправительной колонии строгого режима Ивану Белозерцеву, признанному виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Также бывшему губернатору лишили наград и на десять лет запретили занимать государственные должности.

Борис Шпигель, признанный виновным в даче особо крупной взятки, приговорен 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обоим фигурантам также назначены штрафы в размере 450 миллионов 57 тысяч рублей.

Двое других подсудимых — глава компании «Фармация» Антон Колосков и жена главы «Биотэка» Евгения Шпигель — также признаны виновными в даче взятки и получили по восемь лет и шесть месяцев колонии строгого и общего режима соответственно.

Еще двум фигурантам — водителю Белозерцева Геннадию Маркову и родственнику бывшего губернатора Федору Федотову — суд назначил по семь с половиной лет колонии строгого режима за посредничество при даче взятки.

Защита обвиняемых заявила, что будет обжаловать приговор.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020-го он переизбрался на должность губернатора. В марте 2021-го чиновника задержали по делу о взятках вместе с другими обвиняемыми.

Борис Шпигель в прошлом был продюсером певца Николая Баскова. Дочь Шпигеля была замужем за исполнителем. В 2003–2013 годах Шпигель входил в Совет Федерации как сенатор от Пензенской области. Компания «Биотэк», которую Шпигель основал в 1991 году, является одним из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19 (препараты «Авифавир» и «Арепливир»).

Согласно обвинению, в 2019-2020 годах Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятку и наручные часы на общую сумму более 30 миллионов рублей, а также автомобиль представительского класса. Бывшему губернатору также вменили незаконное приобретение пистолета Макарова и 96 патронов к нему, которые были обнаружены при обыске в его служебном кабинете.

В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Среди них — 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысяч редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.