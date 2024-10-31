Прокуратура запросила для бывшего инженера «Уралвагонзавода» 17 лет колонии по делу о госизмене. Его жене дали 12,5 года

Представитель прокуратуры в ходе прений в Свердловском областном суде попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима жителя Нижнего Тагила, обвиняемого по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Екатеринбургское издание 66.ru отмечает, что речь идет о бывшем инженере «Уралвагонзавода» Даниле Мухаметове.

По версии прокуратуры, обвиняемый с сентября 2022-го по март 2023-го передал спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности РФ.

Вместе с реальным сроком обвинение попросило назначить подсудимому 300 тысяч рублей штрафа и ограничение свободы на два года. Мухаметов, пишет 66.ru, вину признал частично. Приговор огласят 5 ноября.

В начале октября Свердловский областной суд вынес приговор жене Мухаметова — бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» Виктории Мухаметовой. Ее также обвинили в госизмене и назначили 12 лет и шесть месяцев лишения свободы. По данным «Коммерсанта», во время допроса Мухаметова якобы призналась, что за 100 тысяч рублей передала некие чертежи украинской стороне.

Данила и Викторию Мухаметовых задержали весной 2023 года. Суд назначил им 12 суток административного ареста по протоколу о мелком хулиганстве. Следствие утверждало, что они выражались грубой нецензурной бранью в центре Екатеринбурга, а на замечания не реагировали. На выходе из спецприемника Мухаметовых задержали по статье о госизмене.

О деле Мухаметовых стало известно вскоре после задержания корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге в марте 2023-го. Источник «Медузы» рассказывал, что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод».

Дело Мухаметова рассматривает судья Андрей Минеев, который в июле 2024 года приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима.

В начале августа 2024-го Гершкович вышел на свободу в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Что еще известно о деле Мухаметовых

Семейную пару из Нижнего Тагила — работников «Уралвагонзавода» — арестовали по делу о госизмене В Нижний Тагил перед задержанием ездил журналист Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже

Что еще известно о деле Мухаметовых

Семейную пару из Нижнего Тагила — работников «Уралвагонзавода» — арестовали по делу о госизмене В Нижний Тагил перед задержанием ездил журналист Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже