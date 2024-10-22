На пожизненно осужденного Рауфа Арашукова завели дело о даче взятки сотруднику колонии «Черный дельфин»

На пожизненно осужденного сенатора Рауфа Арашукова завели уголовное дело о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) сотруднику Управления ФСИН по Оренбургской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года во время заседания в Совете Федерации. В декабре 2022-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. Пожизненный срок также получил отец Арашукова — бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Арашуковы вину не признали. В марте 2024 года суд в Москве вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, созданном, по версии следствия, для хищения газа Арашуковым-старшим. Родственников бывшего сенатора приговорили к срокам до шестнадцати с половиной лет. Рауф Арашуков называл преследование «политическим заказом». Бывший сенатор находится в исправительной колонии № 6 Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Сообщалось, что его как минимум дважды отправляли в штрафной изолятор. Арашуков жаловался, что в колонии его унижали и угрожали ему, а в ШИЗО по несколько часов заставляли стоять в «ласточке». ФСИН это отрицает.

По версии ведомства, Арашуков «в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания» через «лицо, имеющее статус адвоката», организовал передачу трех миллионов рублей одному из сотрудников исправительной колонии № 6 («Черный дельфин»).

В Следственном комитете России уточнили, что деньги передавались с июля по октябрь 2024 года за «организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным».

Сотрудник УФСИН, которому передали деньги, сообщил о действиях Арашукова и «иных лиц» в правоохранительные органы. СК и ФСБ продолжают устанавливать других фигурантов дела.

По предъявленному обвинению Арашукову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

ФСБ также распространила записи с камер наблюдения и, предположительно, регистраторов сотрудников ИК-6. На видео, как утверждает ведомство, Арашуков предлагает взятку.

17 октября в инстаграме Рауфа Арашукова появился пост с извинениями в адрес Рамзана Кадырова. Как сообщали СМИ, глава Чечни и бывший сенатор дружили в 2000-х, но их дружба прекратилась вскоре после назначения Арашукова в Совет Федерации. Бывший сенатор также попросил главу республики помочь его семье «в сложившейся ситуации». О чем именно шла речь, неясно.

Арашуков подтвердил РБК через адвоката, что сам написал пост и попросил через защитника, чтобы его опубликовали. «Что касается извинений и обращения причины — это наше личное», — объяснил содержание публикации бывший сенатор.

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