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Суд приговорил бывшего сенатора Рауфа Арашукова к пожизненному сроку по обвинению в организации двух убийств

Источник: РБК

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

Также пожизненный срок получил отец бывшего сенатора, бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

Пожизненного заключения для Арашуковых требовала прокуратура.

Рауф Арашуков обвинялся в том, что организовал по поручению своего отца убийства двух человек — советника президента КЧР Фраля Шебзухова и общественного деятеля Аслана Жукова, которые якобы могли помешать деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Рауля Арашукова также обвиняли в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей.

В рамках расследования дела в 2021 году имущество Арашуковых обратили в доход государства. Его стоимость прокуратура оценила в 1,3 миллиарда рублей.

В сентябре 2022 года присяжные признали Арашуковых виновными по всем пунктам.

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо на заседании Совета Федерации. Сам бывший сенатор называл свое преследование политическим.

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