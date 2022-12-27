Суд приговорил бывшего сенатора Рауфа Арашукова к пожизненному сроку по обвинению в организации двух убийств

Рауф Арашуков обвинялся в том, что организовал по поручению своего отца убийства двух человек — советника президента КЧР Фраля Шебзухова и общественного деятеля Аслана Жукова, которые якобы могли помешать деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Рауля Арашукова также обвиняли в хищении газа на сумму 4,4 миллиарда рублей.

В рамках расследования дела в 2021 году имущество Арашуковых обратили в доход государства. Его стоимость прокуратура оценила в 1,3 миллиарда рублей.

В сентябре 2022 года присяжные признали Арашуковых виновными по всем пунктам.