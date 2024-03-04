Родственников бывшего сенатора Арашукова приговорили к срокам до 16,5 лет по делу о преступном сообществе

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, созданном, по версии следствия, для хищения газа Раулем Арашуковым — отцом бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Как передает «Интерфакс», двоюродному брату Рауфа Арашукова и бывшему гендиректору компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову суд назначил 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Троюродного брата экс-сенатора, бывшего замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Беслана Арашукова приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил 19,5 лет колонии строгого режима бывшему генеральному директору «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорю Травинову.

По делу также осуждены еще 11 человек, среди которых родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники региональных подразделений «Газпром межрегионгаз» и другие фигуранты.

Фигурантов дела признали виновными в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ) и эпизодах особо крупной растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля по делу о заказных убийствах. Их признали виновным в организации убийств активиста Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауфа Арашукова также обвиняли в давлении на свидетеля и в участии в преступном сообществе, а Рауля Арашукова — в организации преступного сообщества и хищении газа.

Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года в Совете Федерации во время заседания. Он называл свое преследование «политическим заказом».