В инстаграме пожизненно осужденного Рауфа Арашукова появился пост с обращением к Кадырову. Бывший сенатор извинился и попросил главу Чечни помочь «в сложившейся ситуации»

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «за все ошибки» и попросил у него помощи для своей семьи. Пост об этом опубликовали в инстаграме Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии.

В сообщении Арашуков называет Кадырова «дорогим старшим братом» и заверяет его, что «никогда намеренно не делал ничего», что могло бы разозлить главу Чечни.

«Первое, что я хотел сказать — попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более, что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки, — говорится в посте. — Обращаюсь к тебе за помощью, так как я надеюсь, что Всевышний Аллах посредством тебя нам окажет милость и поможет нашей семье в сложившейся ситуации. Я знаю, что, кроме тебя, нам никто не поможет».

Что именно имел в виду Арашуков, неизвестно. К посту прикреплена фотография, на которой бывший сенатор обнимает Кадырова за плечи, и они жмут друг другу руки.

РБК и «Кавзказский узел» сообщали, что Арашуков в 2000-х дружил с Кадыровым. Глава Чечни, как утверждали источники РБК, повлиял на его назначение в Совет Федерации в 2016 году — но вскоре после этого дружба прекратилась. По данным РБК, это произошло из-за того, что Арашуков попытался сместить родственника Кадырова с поста главы северокавказского отделения Росавтодора.

Рауфа Арашукова задержали в январе 2019 года в Совете Федерации во время заседания. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. Пожизненный срок также получил отец Арашукова — бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

В марте 2024-го суд в Москве вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, созданном, по версии следствия, для хищения газа Раулем Арашуковым. Родственников бывшего сенатора приговорили к срокам до шестнадцати с половиной лет.

Бывший сенатор называл преследование «политическим заказом». Он находится в исправительной колонии № 6 Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Сообщалось, что его как минимум дважды отправляли в штрафной изолятор. Арашуков жаловался, что в колонии его унижали и угрожали ему, а в ШИЗО по несколько часов заставляли стоять в «ласточке». ФСИН это отрицает.

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