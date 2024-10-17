WSJ: к полетам на F-16 решили готовить украинских курсантов, а не опытных пилотов. Это скажется на сроках, когда Украина получит полноценную эскадрилью

США решили готовить к пилотированию истребителей F-16 молодых курсантов из Украины, а не только опытных летчиков ВСУ, как это было ранее, сообщила 17 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Власти США приняли такое решение из-за того, что у Украины нет достаточно опытных пилотов с необходимым уровнем английского языка, которых можно освободить от участия в боевых действиях. Кроме того, США считают, что курсанты больше готовы к обучению по западным стандартам.

Недавно курсанты присоединились к обучению. В отличие от опытных пилотов, которые могут пропустить базовую летную подготовку, курсантам предстоит в течение года учиться основам пилотирования на базах в Великобритании и Франции, прежде чем они смогут отправиться на курс обучения F-16 в американском штате Аризона и Румынии.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию, что обучение проходят как опытные пилоты, так и украинцы, у которых нет никакой подготовки и опыта пилотирования. Тем не менее, подчеркнул собеседник WSJ, к обучению продолжают принимать опытных летчиков.

Как отмечает издание, решение привлекать к обучению курсантов может на несколько месяцев увеличить сроки, когда у Украины появится полноценная эскадрилья F-16 — 20 самолетов и 40 пилотов. Источник, знакомый с программой обучения, считает, что эскадрилья появится не ранее весны или лета 2025 года.

Обучение управлению F-16 ранее прошли 12 украинских летчиков, сейчас в Украине летают 11 из них (еще один, Алексей Месь с позывным «Мунфиш», погиб). Как ожидается, восемь опытных летчиков, которые сейчас заканчивают обучение в Аризоне, прибудут в Украину в начале 2025 года. Еще восемь курсантов, прошедших базовую летную подготовку во Франции, в сентябре приступили к обучению в Румынии. Дополнительные курсанты проходят базовую подготовку во Франции и Великобритании.

Собеседники The Wall Street Journal рассказали, что у опытных украинских пилотов возникали сложности при прохождении курса пилотирования F-16 из-за уровня знания английского языка. Многие пилоты не могли перевести англоязычные учебные пособия по F-16. Некоторые украинские летчики, начавшие обучение в Дании, не справились с программой, сообщил неназванный западный чиновник.

Американские инструкторы также обнаружили, что украинцы, которые умеют летать на МиГ-29 и служили в зоне боевых действий, оказались не готовы к американским методам обучения, рассказали два источника издания. Во время обучения между инструкторами НАТО и украинскими летчиками, которые часто имели больший опыт боевых действий, чем их инструкторы, возникала напряженность.

Воздушные силы ВСУ не ответили на запрос издания.

Первый F-16, который Украина получила от западной коалиции, разбился 26 августа, когда ВСУ впервые использовали поставленные истребители при отражении массированного ракетного удара войск РФ. При крушении самолета погиб пилот Алексей Месь. Украинское следствие рассматривает несколько возможных версий крушения: «дружественный огонь» своих ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. По данным источника The Wall Street Journal, причиной крушения могла стать ошибка летчика.

После крушения первого F-16 в Украине, пишет WSJ, программу обучения украинских летчиков в странах Запада начали критиковать из-за того, что пилотов могли поспешно отправить в бой без надлежащей подготовки. Обучение западных летчиков пилотированию F-16 обычно занимает несколько лет, тогда как опытных украинских пилотов готовили шесть-девять месяцев.

После потери первого F-16 президент Украины Владимир Зеленский 30 августа отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причина отставки не называлась. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение не связано с крушением F-16.

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