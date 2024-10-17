В Томске демонтировали памятные столбы с именами репрессированных

Городская администрация Томска демонтировала памятные столбы с именами расстрелянных, установленные 22 сентября на Каштачной горе. Как сообщает местное издание ТВ2, 15 октября столбы еще стояли, но по состоянию на вечер 16 октября, мемориала уже не было

«Ничего не помогло. Ни письма от родственников с просьбой оставить столбы, ни просьбы простых томичей оставить столбы», — рассказал источник ТВ2.

На Каштачной горе были расстреляны около девяти тысяч человек — как в 1920-е годы, так и во время Большого террора. Среди них поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет, князья Александр Голицын и Михаил Долгоруков и княгиня Ольга Урусова.

28 сентября стало известно, что памятные столбы требуют убрать. К каждому из столбов было прикреплено предписание, подписанное консультантом отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Ахтямовым Камилем, со следующим текстом: «В случае невыполнения требования, ваш самовольно размещенный объект будет демонтирован в установленном законом порядке». Демонтировать столбы требовали до 11 октября.

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. С 2007 года в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади накануне Дня памяти жертв политических репрессий проводили акцию «Возвращение имен», однако с 2020 года ее не согласовывают власти города, объясняя ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. 16 октября стало известно, что сайт акции «Возвращение имен» заблокирован Роскомнадзором.