В Томске потребовали демонтировать памятные столбы с именами репрессированных

В администрации Томска потребовали убрать памятные столбы с именами расстрелянных, установленные 22 сентября, сообщает местное издание ТВ2.

На Каштачной горе поставили пять столбов с фотографиями репрессированных и датами их расстрела. «Это первая попытка сделать для посетителей место значимым. Чтобы это место было не местом неизвестно каких репрессированных людей, а имеющих свою судьбу, свою историю», — говорил историк и краевед Василий Ханевич.

Всего в этом месте были расстреляны около девяти тысяч человек, как в 1920-е годы, так и во время Большого террора. Среди них поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет, князья Александр Голицын и Михаил Долгоруков и княгиня Ольга Урусова, напоминало ТВ2.

28 сентября, сообщило ТВ2, стало известно, что памятные столбы требуют убрать. К каждому из столбов было прикреплено предписание, подписанное консультантом отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Ахтямовым Камилем, со следующим текстом: «В случае невыполнения требования, ваш самовольно размещенный объект будет демонтирован в установленном законом порядке». Демонтировать столбы требуют до 11 октября.