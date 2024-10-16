Роскомнадзор заблокировал сайт акции «Возвращение имен»

Роскомнадзор заблокировал сайт ежегодной акции памяти жертв политических репрессий , сообщила «Роскомсвобода» 16 октября.

«Доступ ограничен по „маске“, то есть — сразу ко всем доменам и поддоменам сайта», — сообщили в организации.

Согласно материалам «Роскомсвободы», решение о блокировке 14 октября принял некий государственный орган. Организация предположила, что решение вынесла Генеральная прокуратура РФ.

На сайте «Возвращения имен», в частности, опубликован список городов, где 28 октября пройдет акция. Также на сайте опубликована ссылка на телеграм-бот, через который можно организовать «Возвращение имен» в своем городе.

Ранее в октябре власти Москвы — в пятый раз с 2020 года — отказались согласовать проведение акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня на Лубянской площади, обосновав отказ ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции.

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