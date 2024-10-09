Власти Москвы пятый год подряд отказались согласовать «Возвращение имен» у Соловецкого камня

Власти Москвы отказались согласовать проведение ежегодной акции «Возвращение имен», запланированной на 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади. Об этом «Медузе» 9 октября сообщили организаторы акции.

В ответе властей, которое получили организаторы акции, говорится, что в Москве «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в целях предотвращения распространения коронавируса» запрещено проводить публичные мероприятия.

Организаторы собирались провести на Лубянской площади акцию с заявленным количеством участников до 900 человек.

По словам организаторов, акция «Возвращение имен» пройдет в десятках городов России и других стран, а также онлайн. Список городов, где пройдут памятные мероприятия, опубликован на сайте проекта.

«Участники „Возвращения имен“ соберутся вместе, чтобы прочесть имена жертв репрессий и не дать забыться преступлениям государства», — заявили организаторы.

«Возвращение имен» — это акция памяти жертв политических репрессий, которую проводят ежегодно, начиная с 2007 года. Акцию проводят накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который в России отмечают 30 октября.

Власти Москвы с 2020 года запрещают проводить «Возвращение имен», объясняя это ограничениями, введенными из-за коронавируса.

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