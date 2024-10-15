Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри»

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Соответствующее решение опубликовано в карточке законопроекта.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 17 октября, следует из карточки. Комитет по информационной политике назначен ответственным за данный законопроект.

Законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» внесла группа российских депутатов и сенаторов 25 сентября. Среди авторов документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Они, в частности, предлагают блокировать сайты, где есть информация, «пропагандирующая отказ от деторождения». Другие предложенные поправки запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ и рекламе.

Инициатива предполагает введение административной ответственности. Физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, должностным — до 800 тысяч, юридическим — до пяти миллионов.

2 октября, выступая на пленарном заседании Госдумы, Володин раскритиковал позицию депутатов фракции «Новые люди», которые выступают против пакета законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». По его словам, голосование по этому законопроекту — «вопрос будущего, быть в этом зале депутату или не быть».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что «запрет пропаганды бездетного образа жизни — это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности. По мнению Кузнецовой, для того, чтобы повысить рождаемость в стране, нужно не только запретить «пропаганду идеологии бездетности», но также «рассказывать молодому поколению о благополучных семьях».

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