В Госдуме объяснили запрет «пропаганды чайлдфри» заботой о национальной безопасности

Закон о запрете «пропаганды чайлдфри» необходим для России как часть стратегии национальной безопасности. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя законодательную инициативу, внесенную на рассмотрения парламента.

«В законодательстве предполагается четко обозначить понятие „призывы“ [к отказу от рождения детей]. Это будет являться явным составом преступления. Поэтому те, кто так или иначе хочет призывать к этому, будут внимательнее к своим словам. Я бы сказала, что запрет пропаганды бездетного образа жизни — это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности», — сказала депутат в интервью «Дума ТВ».

По мнению Кузнецовой, для того, чтобы повысить рождаемость в стране, нужно не только запретить «пропаганду идеологии бездетности», но также «рассказывать молодому поколению о благополучных семьях».

«Правильно было бы, чтобы наше кино, телевидение, СМИ были ориентированы на этот вектор», — отметила она.

25 сентября в Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Авторами законопроекта выступили более 150 депутатов и пять сенаторов, среди них — председатель Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В пояснительной записке к документу говорится, что «идеология бездетности» ведет к «деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

Авторы законопроекта предлагают блокировать сайты, где есть информация, «пропагандирующая отказ от деторождения». Другие предложенные поправки запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ и рекламе. Поправки также предусматривают административную ответственность «по аналогии с действующей ответственностью за публичные действия, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо ».

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